AuraQuantic Designer Produit Salaires

La rémunération totale moyenne Designer Produit in Spain chez AuraQuantic va de €16.2K à €22.7K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de AuraQuantic. Dernière mise à jour : 9/22/2025

Rémunération totale moyenne

€17.6K - €21.3K
Spain
Fourchette courante
Fourchette possible
€16.2K€17.6K€21.3K€22.7K
Fourchette courante
Fourchette possible

Il nous faut seulement 3 de plus Designer Produit soumissions chez AuraQuantic pour débloquer !

Invitez vos amis et votre communauté à ajouter des salaires de manière anonyme en moins de 60 secondes. Plus de données signifie de meilleures informations pour les chercheurs d'emploi comme vous et notre communauté !

💰 Tout voir Salaires

💪 Contribuer Votre salaire

Contribuer
Quels sont les niveaux de carrière chez AuraQuantic?

FAQ

