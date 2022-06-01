Aura Salaires

La fourchette de salaires de Aura va de $84,575 en rémunération totale par an pour un Comptable au bas de l'échelle à $258,700 pour un Succès client au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Aura . Dernière mise à jour : 8/22/2025