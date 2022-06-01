Répertoire des entreprises
Aura
Vous travaillez ici ? Réclamer votre entreprise

Aura Salaires

La fourchette de salaires de Aura va de $84,575 en rémunération totale par an pour un Comptable au bas de l'échelle à $258,700 pour un Succès client au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Aura. Dernière mise à jour : 8/22/2025

$160K

Soyez payé, pas joué

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30k€+ (parfois 300k€+). Faites négocier votre salaire ou faites relire votre CV par les vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Ingénieur logiciel
Median $130K
Chef de produit
Median $176K
Comptable
$84.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Développement d'entreprise
$137K
Succès client
$259K
Data Scientist
$172K
Ingénieur électricien
$124K
Consultant en management
$84.6K
Marketing
$139K
Chercheur en expérience utilisateur
$159K
Votre titre manque ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Највише плаћена улога пријављена у Aura је Succès client at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $258,700. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Aura је $138,250.

Emplois en vedette

    Aucun emploi en vedette trouvé pour Aura

Entreprises connexes

  • Athenahealth
  • Ridecell
  • Lookout
  • doxo
  • SecurityScorecard
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources