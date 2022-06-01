AuditBoard Salaires

La fourchette de salaires de AuditBoard va de $52,735 en rémunération totale par an pour un Chef de projet au bas de l'échelle à $238,000 pour un Chef de produit au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de AuditBoard . Dernière mise à jour : 8/22/2025