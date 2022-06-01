Répertoire des entreprises
AuditBoard
Vous travaillez ici ? Réclamer votre entreprise

AuditBoard Salaires

La fourchette de salaires de AuditBoard va de $52,735 en rémunération totale par an pour un Chef de projet au bas de l'échelle à $238,000 pour un Chef de produit au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de AuditBoard. Dernière mise à jour : 8/22/2025

$160K

Soyez payé, pas joué

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30k€+ (parfois 300k€+). Faites négocier votre salaire ou faites relire votre CV par les vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Ingénieur logiciel
Median $195K

Ingénieur logiciel full-stack

Chef de produit
Median $238K
Ventes
Median $190K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Ressources humaines
$175K
Responsable de programme
$100K
Chef de projet
$52.7K
Recruteur
$80.4K
Ingénieur commercial
$194K
Responsable de l'ingénierie logicielle
$213K
Votre titre manque ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Chez AuditBoard, Attributions d'actions/équité sont soumis à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)

Vous avez une question ? Demandez à la communauté.

Visitez la communauté Levels.fyi pour échanger avec des employés de différentes entreprises, obtenir des conseils de carrière et plus.

Visiter maintenant !

FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez AuditBoard est Chef de produit avec une rémunération totale annuelle de $238,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez AuditBoard est de $190,000.

Emplois en vedette

    Aucun emploi en vedette trouvé pour AuditBoard

Entreprises connexes

  • Bloomberg
  • BCG
  • Glassdoor
  • McKinsey
  • Mozilla
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources