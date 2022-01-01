Répertoire des entreprises
Audible
Audible Salaires

La fourchette de salaires de Audible va de $53,890 en rémunération totale par an pour un Opérations commerciales au bas de l'échelle à $525,300 pour un Technologue en informatique au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Audible. Dernière mise à jour : 8/22/2025

$160K

Ingénieur logiciel
SDE I $178K
SDE II $301K

Ingénieur logiciel backend

Ingénieur logiciel full-stack

Ingénieur en intelligence d'affaires

Data Scientist
Median $225K
Responsable de l'ingénierie logicielle
Median $360K

Chef de produit
Median $220K
Responsable de programme
Median $137K
Recruteur
Median $150K
Responsable de programme technique
Median $192K
Opérations commerciales
$53.9K
Analyste commercial
$112K
Analyste financier
$161K
Ressources humaines
$169K
Technologue en informatique
$525K
Juridique
$393K
Consultant en management
$101K
Opérations marketing
$189K
Chercheur en expérience utilisateur
$168K
Calendrier d'acquisition

5%

AN 1

15%

AN 2

40%

AN 3

40%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Audible, RSUs sont soumis à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 5% acquiert dans le 1st-AN (5.00% annuel)

  • 15% acquiert dans le 2nd-AN (15.00% annuel)

  • 40% acquiert dans le 3rd-AN (20.00% semestriel)

  • 40% acquiert dans le 4th-AN (20.00% semestriel)

25%

AN 1

35%

AN 2

40%

AN 3

Type d'actions
RSU

Chez Audible, RSUs sont soumis à un calendrier d'acquisition de 3 ans :

  • 25% acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 35% acquiert dans le 2nd-AN (35.00% annuel)

  • 40% acquiert dans le 3rd-AN (40.00% annuel)

FAQ

The highest paying role reported at Audible is Technologue en informatique at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $525,300. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Audible is $178,375.

Autres ressources