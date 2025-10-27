Répertoire d'entreprises
ATS Automation
La rémunération totale moyenne Analyste de Données in Canada chez ATS Automation va de CA$39.1K à CA$56.8K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de ATS Automation. Dernière mise à jour : 10/27/2025

Rémunération totale moyenne

CA$44.4K - CA$51.5K
Canada
Fourchette courante
Fourchette possible
CA$39.1KCA$44.4KCA$51.5KCA$56.8K
Fourchette courante
Fourchette possible

Quels sont les niveaux de carrière chez ATS Automation?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Analyste de Données chez ATS Automation in Canada s'élève à une rémunération totale annuelle de CA$56,778. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez ATS Automation pour le poste Analyste de Données in Canada est de CA$39,124.

