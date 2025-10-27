Répertoire d'entreprises
Atrium
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise
    Levels FYI Logo
  • Salaires
  • Ingénieur Logiciel

  • Tous les salaires Ingénieur Logiciel

Atrium Ingénieur Logiciel Salaires

La rémunération totale moyenne Ingénieur Logiciel in Brazil chez Atrium va de R$464K à R$635K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Atrium. Dernière mise à jour : 10/27/2025

Rémunération totale moyenne

R$503K - R$596K
Brazil
Fourchette courante
Fourchette possible
R$464KR$503KR$596KR$635K
Fourchette courante
Fourchette possible

Il nous faut seulement 3 de plus Ingénieur Logiciel soumissions chez Atrium pour débloquer !

Invitez vos amis et votre communauté à ajouter des salaires de manière anonyme en moins de 60 secondes. Plus de données signifie de meilleures informations pour les chercheurs d'emploi comme vous et notre communauté !

💰 Tout voir Salaires

💪 Contribuer Votre salaire

Block logo
+R$321K
Robinhood logo
+R$492K
Stripe logo
+R$111K
Datadog logo
+R$194K
Verily logo
+R$122K
Don't get lowballed

Contribuer
Quels sont les niveaux de carrière chez Atrium?

Recevez les Salaires Vérifiés dans votre Boîte de Réception

S'abonner aux Ingénieur Logiciel offres vérifiées.Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus

Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Logiciel chez Atrium in Brazil s'élève à une rémunération totale annuelle de R$635,161. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Atrium pour le poste Ingénieur Logiciel in Brazil est de R$463,944.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Atrium

Entreprises similaires

  • SoFi
  • Lyft
  • Netflix
  • Coinbase
  • Uber
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources