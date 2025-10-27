Répertoire d'entreprises
Atomberg Technologies
La rémunération totale moyenne Marketing in India chez Atomberg Technologies va de ₹222K à ₹316K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Atomberg Technologies. Dernière mise à jour : 10/27/2025

Rémunération totale moyenne

₹252K - ₹287K
India
Fourchette courante
Fourchette possible
₹222K₹252K₹287K₹316K
Fourchette courante
Fourchette possible

Quels sont les niveaux de carrière chez Atomberg Technologies?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Marketing chez Atomberg Technologies in India s'élève à une rémunération totale annuelle de ₹316,123. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Atomberg Technologies pour le poste Marketing in India est de ₹222,357.

