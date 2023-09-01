Répertoire d'entreprises
Atlantic Health System
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise

Atlantic Health System Salaires

Le salaire de Atlantic Health System va de $65,325 en rémunération totale par an pour un Analyste Métier dans le bas de la fourchette à $128,106 pour un Ingénieur Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Atlantic Health System. Dernière mise à jour : 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Analyste Métier
$65.3K
Ressources Humaines
$106K
Ingénieur Logiciel
$128K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Atlantic Health System est Ingénieur Logiciel at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $128,106. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Atlantic Health System est de $105,550.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Atlantic Health System

Entreprises similaires

  • Google
  • Stripe
  • Coinbase
  • SoFi
  • Uber
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources