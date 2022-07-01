Répertoire d'entreprises
Athelas
Athelas Salaires

Le salaire de Athelas va de $35,175 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $207,834 pour un Chef de Produit dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Athelas. Dernière mise à jour : 10/9/2025

$160K

Assistant Administratif
$50.8K
Manager Opérations Business
$169K
Opérations Marketing
$95.8K

Chef de Produit
$208K
Ingénieur Logiciel
$35.2K

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Chez Athelas, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)

FAQ

The highest paying role reported at Athelas is Chef de Produit at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $207,834. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Athelas is $95,769.

Autres ressources