Répertoire d'entreprises
Asurion
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise

Asurion Salaires

Le salaire de Asurion va de $44,100 en rémunération totale par an pour un Information Technologist (IT) dans le bas de la fourchette à $230,000 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Asurion. Dernière mise à jour : 10/10/2025

$160K

Soyez Rémunéré, Pas Exploité

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30 000$+ (parfois 300 000$+). Faites négocier votre salaire ou votre CV relu par de vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Ingénieur Logiciel
Software Engineer 1 $90.2K
Software Engineer 2 $142K
Tech Lead $169K
Software Engineer 4 $190K
Software Engineer 5 $222K

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Scientifique des Données
Median $160K
Chef de Produit
Median $145K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

45 18
45 18
Manager Ingénierie Logiciel
Median $230K
Analyste Business
Median $93K
Designer Produit
Median $123K
Comptable
$57.1K
Manager Opérations Business
$94.9K
Service Client
$52.8K
Manager Science des Données
$179K
Analyste Financier
$69.3K
Ressources Humaines
Median $99K
Information Technologist (IT)
$44.1K
Juridique
$75.4K
Marketing
$209K
Opérations Marketing
$118K
Manager Design Produit
$185K
Chef de Programme
$156K
Ventes
$65.3K
Architecte Solutions
$72.6K
Chercheur UX
$139K
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Asurion est Manager Ingénierie Logiciel avec une rémunération totale annuelle de $230,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Asurion est de $123,333.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Asurion

Entreprises similaires

  • RapidSOS
  • POF
  • SoundHound
  • OPPO
  • TenX
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources