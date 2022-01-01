Répertoire d'entreprises
Astranis
Astranis Salaires

Le salaire de Astranis va de $121,762 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Mécanique dans le bas de la fourchette à $225,400 pour un Juridique dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Astranis. Dernière mise à jour : 8/30/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Median $213K
Ingénieur Mécanique
Median $122K
Ingénieur Matériel
Median $140K

Recruteur
Median $155K
Chef de Programme Technique
Median $165K
Juridique
$225K
Ingénieur Commercial
$139K
Capital-Risqueur
$201K
Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Chez Astranis, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)

Den högst betalda rollen som rapporterats på Astranis är Juridique at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $225,400.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Astranis är $160,000.

