Astranis Salaires

Le salaire de Astranis va de $121,762 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Mécanique dans le bas de la fourchette à $225,400 pour un Juridique dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Astranis . Dernière mise à jour : 8/30/2025