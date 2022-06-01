Astound Commerce Salaires

Répertoire d'entreprises
Le salaire de Astound Commerce va de $12,060 en rémunération totale par an pour un Ressources Humaines dans le bas de la fourchette à $149,250 pour un Architecte Solutions dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Astound Commerce. Dernière mise à jour : 8/30/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Median $48.1K
Ressources Humaines
$12.1K
Opérations Marketing
$105K

Designer Produit
$49K
Chef de Projet
$57.3K
Architecte Solutions
$149K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Astound Commerce est Architecte Solutions at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $149,250. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Astound Commerce est de $53,136.

Autres ressources