Aston
  Salaires
  Ingénieur Logiciel

  Ingénieur Logiciel Backend

  Russia

Aston Ingénieur Logiciel Backend Salaires à Russia

Le package de rémunération médian Ingénieur Logiciel Backend in Russia chez Aston totalise RUB 1.89M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Aston. Dernière mise à jour : 11/11/2025

Package Médian
company icon
Aston
Software Engineer
Rostov-On-Don, RO, Russia
Total par an
RUB 1.89M
Niveau
M2
Salaire de base
RUB 1.89M
Stock (/yr)
RUB 0
Prime
RUB 0
Années dans l'entreprise
2 Années
Années d'exp.
2 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez Aston?
FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Logiciel Backend chez Aston in Russia s'élève à une rémunération totale annuelle de RUB 3,278,471. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Aston pour le poste Ingénieur Logiciel Backend in Russia est de RUB 1,890,538.

Autres ressources