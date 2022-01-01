ASSURANCE IQ Salaires

Le salaire de ASSURANCE IQ va de $63,315 en rémunération totale par an pour un Opérations Marketing dans le bas de la fourchette à $261,300 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de ASSURANCE IQ . Dernière mise à jour : 9/12/2025