Répertoire d'entreprises
ASSURANCE IQ
ASSURANCE IQ Salaires

Le salaire de ASSURANCE IQ va de $63,315 en rémunération totale par an pour un Opérations Marketing dans le bas de la fourchette à $261,300 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de ASSURANCE IQ. Dernière mise à jour : 9/12/2025

$160K

Chef de Produit
Median $156K
Comptable
$93.1K
Scientifique des Données
$152K

Marketing
$93.5K
Opérations Marketing
$63.3K
Designer Produit
$186K
Chef de Programme
$111K
Manager Ingénierie Logiciel
$261K
Chef de Programme Technique
$173K
Calendrier d'acquisition

10%

AN 1

20%

AN 2

40%

AN 3

30%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez ASSURANCE IQ, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 10% s'acquiert dans le 1st-AN (10.00% annuel)

  • 20% s'acquiert dans le 2nd-AN (20.00% annuel)

  • 40% s'acquiert dans le 3rd-AN (40.00% annuel)

  • 30% s'acquiert dans le 4th-AN (30.00% annuel)

FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez ASSURANCE IQ est Manager Ingénierie Logiciel at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $261,300. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez ASSURANCE IQ est de $152,348.

Autres ressources