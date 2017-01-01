Répertoire d'entreprises
Asphalt Green
Principaux Conseils
  • Partagez quelque chose d'unique sur Asphalt Green qui pourrait être utile aux autres (ex. conseils d'entretien, choix d'équipes, culture unique, etc).
    • À propos

    Asphalt Green is a nonprofit in New York City dedicated to promoting healthy lifestyles through accessible sports, fitness, and play opportunities for people of all ages and skill levels.

    asphaltgreen.org
    Site web
    1984
    Année de création
    480
    Nombre d'employés
    $50M-$100M
    Chiffre d'affaires estimé
    Siège social

