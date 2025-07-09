Répertoire des entreprises
Aspen Dental
Aspen Dental Salaires

La fourchette de salaires de Aspen Dental va de $42,806 en rémunération totale par an pour un Technologue en informatique au bas de l'échelle à $331,650 pour un Médecin au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Aspen Dental. Dernière mise à jour : 8/22/2025

$160K

Ingénieur logiciel
Median $130K
Analyste commercial
$116K
Data Scientist
$114K

Technologue en informatique
$42.8K
Médecin
$332K
FAQ

The highest paying role reported at Aspen Dental is Médecin at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $331,650. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Aspen Dental is $115,575.

Autres ressources