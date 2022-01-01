Répertoire d'entreprises
ASOS
ASOS Salaires

Le salaire de ASOS va de $49,000 en rémunération totale par an pour un Marketing dans le bas de la fourchette à $130,766 pour un Chef de Produit dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de ASOS. Dernière mise à jour : 11/14/2025

Ingénieur Logiciel
Median $87.5K

Ingénieur iOS

Ingénieur Logiciel Backend

Analyste Métier
$129K
Manager Science des Données
$128K

Scientifique des Données
$95.3K
Marketing
$49K
Designer Produit
$84.2K
Chef de Produit
$131K
Architecte Solutions
$92.8K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez ASOS est Chef de Produit at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $130,766. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez ASOS est de $94,029.

