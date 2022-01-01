Arrowstreet Capital Salaires

Répertoire des entreprises
Arrowstreet Capital
La fourchette de salaires de Arrowstreet Capital va de $128,520 en rémunération totale par an pour un Chef de projet au bas de l'échelle à $381,900 pour un Responsable de l'ingénierie logicielle au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Arrowstreet Capital. Dernière mise à jour : 8/24/2025

$160K

Ingénieur logiciel
Median $200K

Ingénieur logiciel full-stack

Data Scientist
$314K
Chef de projet
$129K

Responsable de l'ingénierie logicielle
$382K
FAQ

The highest paying role reported at Arrowstreet Capital is Responsable de l'ingénierie logicielle at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $381,900. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Arrowstreet Capital is $256,780.

