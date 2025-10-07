La rémunération Embedded Hardware Engineer in United Kingdom chez Arm va de £54.8K par year pour Graduate Hardware Engineer à £95.4K par year pour Senior Hardware Engineer. Le package de rémunération médian in United Kingdom year totalise £55.3K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Arm. Dernière mise à jour : 10/7/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions ()
Prime
Graduate Hardware Engineer
£54.8K
£47.3K
£4.4K
£3.1K
Hardware Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Senior Hardware Engineer
£95.4K
£70.2K
£19.9K
£5.4K
Staff Hardware Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Arm, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)