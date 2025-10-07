La rémunération ASIC Engineer in Greater Cambridge Area chez Arm va de £71.1K par year pour Hardware Engineer à £187K par year pour Principal Hardware Engineer. Le package de rémunération médian in Greater Cambridge Area year totalise £110K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Arm. Dernière mise à jour : 10/7/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions ()
Prime
Graduate Hardware Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Hardware Engineer
£71.1K
£50.2K
£15K
£6K
Senior Hardware Engineer
£111K
£70.4K
£38K
£2.6K
Staff Hardware Engineer
£133K
£92.5K
£36.7K
£3.5K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Arm, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)