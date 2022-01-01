ArborMetrix Salaires

Le salaire de ArborMetrix va de $80,400 en rémunération totale par an pour un Information Technologist (IT) dans le bas de la fourchette à $171,140 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de ArborMetrix . Dernière mise à jour : 10/12/2025