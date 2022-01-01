Répertoire d'entreprises
ArborMetrix
ArborMetrix Salaires

Le salaire de ArborMetrix va de $80,400 en rémunération totale par an pour un Information Technologist (IT) dans le bas de la fourchette à $171,140 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de ArborMetrix. Dernière mise à jour : 10/12/2025

$160K

Information Technologist (IT)
$80.4K
Ingénieur Logiciel
$90.5K
Manager Ingénierie Logiciel
$171K

FAQ

Najwyżej płatnym stanowiskiem w ArborMetrix jest Manager Ingénierie Logiciel at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $171,140. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w ArborMetrix wynosi $90,450.

