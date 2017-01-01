Répertoire des entreprises
AQEMIA
    • À propos

    Aqemia is a pharmatech company that leverages quantum physics and AI to transform drug discovery. It focuses on quickly creating innovative therapeutic molecules for future treatments.

    aqemia.com
    Site web
    2019
    Année de création
    60
    # d'employés
    $10M-$50M
    Revenus estimés
    Siège social

