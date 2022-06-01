AppsFlyer Salaires

Répertoire des entreprises
La fourchette de salaires de AppsFlyer va de $29,470 en rémunération totale par an pour un Succès client au bas de l'échelle à $269,593 pour un Responsable de programme technique au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de AppsFlyer. Dernière mise à jour : 8/12/2025

$160K

Ingénieur logiciel
Median $133K

Ingénieur logiciel backend

Responsable de l'ingénierie logicielle
Median $144K
Analyste commercial
$95.4K

Succès client
$29.5K
Analyste de données
$85.3K
Data Scientist
$141K
Ressources humaines
$85.4K
Marketing
$54K
Designer de produits
$85.4K
Chef de produit
$109K
Responsable de programme
$125K
Recruteur
$147K
Ventes
$121K
Responsable de programme technique
$270K
Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Chez AppsFlyer, Attributions d'actions/équité sont soumis à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)

FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez AppsFlyer est Responsable de programme technique at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $269,593. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez AppsFlyer est de $115,012.

