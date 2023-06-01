Répertoire des entreprises
AppOmni
Vous travaillez ici ? Réclamer votre entreprise

AppOmni Salaires

La fourchette de salaires de AppOmni va de $150,750 en rémunération totale par an pour un Chercheur en expérience utilisateur au bas de l'échelle à $326,625 pour un Chef de produit au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de AppOmni. Dernière mise à jour : 8/12/2025

$160K

Soyez payé, pas joué

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30k€+ (parfois 300k€+). Faites négocier votre salaire ou faites relire votre CV par les vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Designer de produits
$159K
Chef de produit
$327K
Responsable de l'ingénierie logicielle
$229K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Responsable de programme technique
$156K
Chercheur en expérience utilisateur
$151K
Votre titre manque ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

El rol con mayor salario reportado en AppOmni es Chef de produit at the Common Range Average level con una compensación total anual de $326,625. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación de acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en AppOmni es $159,200.

Emplois en vedette

    Aucun emploi en vedette trouvé pour AppOmni

Entreprises connexes

  • Snap
  • Netflix
  • Apple
  • Stripe
  • Intuit
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources