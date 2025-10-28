Répertoire d'entreprises
AppLovin
AppLovin Chef de Produit Salaires

La rémunération Chef de Produit in Germany chez AppLovin totalise €102K par year pour Senior Product Manager 2. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de AppLovin. Dernière mise à jour : 10/28/2025

Rémunération totale moyenne

€92.9K - €108K
Germany
Fourchette courante
Fourchette possible
€81.9K€92.9K€108K€119K
Fourchette courante
Fourchette possible
Moyenne Rémunération Par Niveau
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
Senior Product Manager 2
€102K
€90.9K
€0
€11.1K
Calendrier d'acquisition

100%

AN 1

Type d'actions
RSU

Chez AppLovin, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 1 ans :

  • 100% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% trimestriel)



FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Chef de Produit chez AppLovin in Germany s'élève à une rémunération totale annuelle de €118,890. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez AppLovin pour le poste Chef de Produit in Germany est de €81,924.

Autres ressources