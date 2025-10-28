Répertoire d'entreprises
AppLovin
AppLovin Analyste de Données Salaires

La rémunération totale moyenne Analyste de Données in Germany chez AppLovin va de €72K à €105K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de AppLovin. Dernière mise à jour : 10/28/2025

Rémunération totale moyenne

€82.7K - €94.3K
Germany
Fourchette courante
Fourchette possible
€72K€82.7K€94.3K€105K
Fourchette courante
Fourchette possible

Calendrier d'acquisition

100%

AN 1

Type d'actions
RSU

Chez AppLovin, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 1 ans :

  • 100% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% trimestriel)



FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Analyste de Données chez AppLovin in Germany s'élève à une rémunération totale annuelle de €104,923. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez AppLovin pour le poste Analyste de Données in Germany est de €72,023.

