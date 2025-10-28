Répertoire d'entreprises
La rémunération Développement Commercial in Vietnam chez AppLovin totalise ₫2.51B par year pour Senior Business Development Manager. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de AppLovin. Dernière mise à jour : 10/28/2025

Rémunération totale moyenne

₫2.31B - ₫2.69B
Vietnam
Fourchette courante
Fourchette possible
₫2.13B₫2.31B₫2.69B₫2.99B
Fourchette courante
Fourchette possible
Moyenne Rémunération Par Niveau
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
Calendrier d'acquisition

100%

AN 1

Type d'actions
RSU

Chez AppLovin, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 1 ans :

  • 100% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% trimestriel)



FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Développement Commercial chez AppLovin in Vietnam s'élève à une rémunération totale annuelle de ₫2,988,975,360. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez AppLovin pour le poste Développement Commercial in Vietnam est de ₫2,134,982,400.

