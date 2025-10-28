Répertoire d'entreprises
Applied Value Group
Applied Value Group Consultant en Management Salaires

La rémunération totale moyenne Consultant en Management in Sweden chez Applied Value Group va de SEK 561K à SEK 801K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Applied Value Group. Dernière mise à jour : 10/28/2025

Rémunération totale moyenne

SEK 643K - SEK 753K
Sweden
Fourchette courante
Fourchette possible
SEK 561KSEK 643KSEK 753KSEK 801K
Fourchette courante
Fourchette possible

Quels sont les niveaux de carrière chez Applied Value Group?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Consultant en Management chez Applied Value Group in Sweden s'élève à une rémunération totale annuelle de SEK 800,900. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Applied Value Group pour le poste Consultant en Management in Sweden est de SEK 561,314.

