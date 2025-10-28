Répertoire d'entreprises
Applied Labs
Applied Labs Ingénieur Logiciel Salaires

La rémunération totale moyenne Ingénieur Logiciel in Uzbekistan chez Applied Labs va de UZS 280.48M à UZS 391.99M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Applied Labs. Dernière mise à jour : 10/28/2025

Rémunération totale moyenne

UZS 304.13M - UZS 368.34M
Uzbekistan
Fourchette courante
Fourchette possible
UZS 280.48MUZS 304.13MUZS 368.34MUZS 391.99M
Fourchette courante
Fourchette possible

Quels sont les niveaux de carrière chez Applied Labs?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Logiciel chez Applied Labs in Uzbekistan s'élève à une rémunération totale annuelle de UZS 391,993,655. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Applied Labs pour le poste Ingénieur Logiciel in Uzbekistan est de UZS 280,478,218.

