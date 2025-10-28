La rémunération Manager Ingénierie Logiciel in United States chez Apple va de $379K par year pour M1 à $1.42M par year pour D1. Le package de rémunération médian in United States year totalise $541K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Apple. Dernière mise à jour : 10/28/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
M1
$379K
$219K
$134K
$26.7K
M2
$552K
$271K
$236K
$44.5K
M3
$800K
$309K
$420K
$70.9K
D1
$1.42M
$354K
$901K
$163K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Apple, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (12.50% semestriel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (12.50% semestriel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (12.50% semestriel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (12.50% semestriel)
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Apple, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)