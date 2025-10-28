La rémunération Technologue de l'Information (TI) chez Apple va de $53K par year pour ICT2 à $356K par year pour ICT5. Le package de rémunération médian year totalise $77.2K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Apple. Dernière mise à jour : 10/28/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
ICT2
$53K
$50.7K
$2.1K
$140
ICT3
$236K
$144K
$71.7K
$20.3K
ICT4
$163K
$128K
$28.5K
$6K
ICT5
$356K
$220K
$110K
$25.8K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Apple, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (12.50% semestriel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (12.50% semestriel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (12.50% semestriel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (12.50% semestriel)
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Apple, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)
Titres inclusSoumettre un nouveau titre