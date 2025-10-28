La rémunération Ingénieur Civil in United States chez Apple totalise $176K par year pour ICT4. Le package de rémunération médian in United States year totalise $183K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Apple. Dernière mise à jour : 10/28/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
ICT2
$ --
$ --
$ --
$ --
ICT3
$ --
$ --
$ --
$ --
ICT4
$176K
$150K
$24.4K
$1.5K
ICT5
$ --
$ --
$ --
$ --
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Apple, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (12.50% semestriel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (12.50% semestriel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (12.50% semestriel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (12.50% semestriel)
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Apple, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)