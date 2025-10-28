Apple Ingénieur Biomédical Salaires

La rémunération Ingénieur Biomédical in United States chez Apple va de $209K par year pour ICT3 à $192K par year pour ICT4. Le package de rémunération médian in United States year totalise $210K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Apple. Dernière mise à jour : 10/28/2025

Nom du niveau Total Base Actions (/yr) Prime ICT2 $ -- $ -- $ -- $ -- ICT3 $209K $162K $43.3K $4K ICT4 $192K $163K $25K $4K ICT5 $ -- $ -- $ -- $ -- Voir 4 Plus de niveaux

Calendrier d'acquisition Principal Alternatif 1 25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 Type d'actions RSU Chez Apple, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans : 25 % s'acquiert dans le 1st - AN ( 12.50 % semestriel )

25 % s'acquiert dans le 2nd - AN ( 12.50 % semestriel )

25 % s'acquiert dans le 3rd - AN ( 12.50 % semestriel )

Quel est le calendrier d'acquisition chez Apple ?

