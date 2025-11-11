La rémunération Ingénieur Logiciel Full-Stack in India chez Appian totalise ₹2.76M par year pour Software Engineer 2. Le package de rémunération médian in India year totalise ₹2.76M. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Appian. Dernière mise à jour : 11/11/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions ()
Prime
Software Engineer 1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer 2
₹2.76M
₹2.52M
₹65.6K
₹170K
Senior Software Engineer 1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer 2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
20%
AN 1
20%
AN 2
20%
AN 3
20%
AN 4
20%
AN 5
Chez Appian, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 5 ans :
20% s'acquiert dans le 1st-AN (20.00% annuel)
20% s'acquiert dans le 2nd-AN (20.00% annuel)
20% s'acquiert dans le 3rd-AN (20.00% annuel)
20% s'acquiert dans le 4th-AN (20.00% annuel)
20% s'acquiert dans le 5th-AN (20.00% annuel)