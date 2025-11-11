Répertoire d'entreprises
Appian
Appian Responsable de Compte Salaires

Le package de rémunération médian Responsable de Compte in United States chez Appian totalise $338K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Appian. Dernière mise à jour : 11/11/2025

Package Médian
company icon
Appian
Account Executive
Dallas, TX
Total par an
$150K
Niveau
Account Executive
Salaire de base
$150K
Stock (/yr)
$0
Prime
$0
Années dans l'entreprise
1 Année
Années d'exp.
13 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez Appian?
Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Calendrier d'acquisition

20%

AN 1

20%

AN 2

20%

AN 3

20%

AN 4

20%

AN 5

Type d'actions
RSU

Chez Appian, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 5 ans :

  • 20% s'acquiert dans le 1st-AN (20.00% annuel)

  • 20% s'acquiert dans le 2nd-AN (20.00% annuel)

  • 20% s'acquiert dans le 3rd-AN (20.00% annuel)

  • 20% s'acquiert dans le 4th-AN (20.00% annuel)

  • 20% s'acquiert dans le 5th-AN (20.00% annuel)



FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Responsable de Compte chez Appian in United States s'élève à une rémunération totale annuelle de $170,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Appian pour le poste Responsable de Compte in United States est de $150,000.

Autres ressources