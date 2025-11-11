La rémunération totale moyenne Comptable Technique in United States chez Appian va de $92.4K à $129K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Appian. Dernière mise à jour : 11/11/2025
Rémunération totale moyenne
Chez Appian, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 5 ans :
20% s'acquiert dans le 1st-AN (20.00% annuel)
20% s'acquiert dans le 2nd-AN (20.00% annuel)
20% s'acquiert dans le 3rd-AN (20.00% annuel)
20% s'acquiert dans le 4th-AN (20.00% annuel)
20% s'acquiert dans le 5th-AN (20.00% annuel)