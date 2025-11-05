La rémunération Ingénieur Logiciel in Greater Montreal chez AppDirect va de CA$83K par year pour P1 à CA$145K par year pour P4. Le package de rémunération médian in Greater Montreal year totalise CA$110K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de AppDirect. Dernière mise à jour : 11/5/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
P1
CA$83K
CA$79.3K
CA$0
CA$3.7K
P2
CA$120K
CA$106K
CA$2.7K
CA$10.8K
P3
CA$124K
CA$118K
CA$2.4K
CA$3.4K
P4
CA$145K
CA$136K
CA$465.5
CA$9.3K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez AppDirect, Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)