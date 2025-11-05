Répertoire d'entreprises
La rémunération Ingénieur Logiciel in Greater Montreal chez AppDirect va de CA$83K par year pour P1 à CA$145K par year pour P4. Le package de rémunération médian in Greater Montreal year totalise CA$110K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de AppDirect. Dernière mise à jour : 11/5/2025

Moyenne Rémunération Par Niveau
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
P1
Associate Software Engineer(Niveau débutant)
CA$83K
CA$79.3K
CA$0
CA$3.7K
P2
Software Engineer
CA$120K
CA$106K
CA$2.7K
CA$10.8K
P3
Senior Software Engineer
CA$124K
CA$118K
CA$2.4K
CA$3.4K
P4
Staff Software Engineer
CA$145K
CA$136K
CA$465.5
CA$9.3K
Dernières soumissions de salaires
Salaires de Stage

Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
Options

Chez AppDirect, Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)



FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Logiciel chez AppDirect in Greater Montreal s'élève à une rémunération totale annuelle de CA$159,303. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez AppDirect pour le poste Ingénieur Logiciel in Greater Montreal est de CA$112,281.

