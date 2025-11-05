AppDirect Ingénieur Logiciel Salaires à Canada

La rémunération Ingénieur Logiciel in Canada chez AppDirect va de CA$83K par year pour P1 à CA$142K par year pour P4. Le package de rémunération médian in Canada year totalise CA$129K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de AppDirect. Dernière mise à jour : 11/5/2025

Nom du niveau Total Base Actions (/yr) Prime P1 Associate Software Engineer ( Niveau débutant ) CA$83K CA$79.3K CA$0 CA$3.7K P2 Software Engineer CA$120K CA$106K CA$2.7K CA$10.8K P3 Senior Software Engineer CA$128K CA$121K CA$1.6K CA$5.1K P4 Staff Software Engineer CA$142K CA$132K CA$973 CA$9.5K Voir 3 Plus de niveaux

Dernières soumissions de salaires

Calendrier d'acquisition Principal 25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 Type d'actions Options Chez AppDirect, Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans : 25 % s'acquiert dans le 1st - AN ( 25.00 % annuel )

25 % s'acquiert dans le 2nd - AN ( 2.08 % mensuel )

25 % s'acquiert dans le 3rd - AN ( 2.08 % mensuel )

25 % s'acquiert dans le 4th - AN ( 2.08 % mensuel )

Quel est le calendrier d'acquisition chez AppDirect ?

