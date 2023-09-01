Répertoire d'entreprises
Apna
Apna Salaires

Le salaire de Apna va de $3,449 en rémunération totale par an pour un Service Client dans le bas de la fourchette à $113,184 pour un Scientifique des Données dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Apna. Dernière mise à jour : 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Ingénieur Logiciel
Median $48.2K
Chef de Produit
Median $48.6K
Manager Opérations Métier
$39.7K

Analyste Métier
$9.9K
Service Client
$3.4K
Scientifique des Données
$113K
Designer Produit
$16.5K
Chef de Programme Technique
$20.3K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Apna est Scientifique des Données at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $113,184. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Apna est de $29,993.

