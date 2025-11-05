Répertoire d'entreprises
Apexon
Le package de rémunération médian Ingénieur Logiciel in India chez Apexon totalise ₹1.87M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Apexon. Dernière mise à jour : 11/5/2025

Package Médian
company icon
Apexon
Lead Engineer
Bengaluru, KA, India
Total par an
₹1.87M
Niveau
Lead
Salaire de base
₹1.87M
Stock (/yr)
₹0
Prime
₹0
Années dans l'entreprise
5 Années
Années d'exp.
5 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez Apexon?
Titres inclus

Ingénieur Logiciel Backend

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Logiciel chez Apexon in India s'élève à une rémunération totale annuelle de ₹2,827,443. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Apexon pour le poste Ingénieur Logiciel in India est de ₹945,833.

Autres ressources