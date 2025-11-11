Répertoire d'entreprises
Apex Fintech Solutions
Apex Fintech Solutions Ingénieur Logiciel Backend Salaires

La rémunération Ingénieur Logiciel Backend in United States chez Apex Fintech Solutions totalise $107K par year pour Software Engineer I. Le package de rémunération médian in United States year totalise $132K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Apex Fintech Solutions. Dernière mise à jour : 11/11/2025

Moyenne Niveau
Nom du niveau
Total
Base
Actions ()
Prime
Software Engineer I
(Niveau débutant)
$107K
$97.5K
$0
$9.8K
Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Dernières soumissions de salaires
Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Logiciel Backend chez Apex Fintech Solutions in United States s'élève à une rémunération totale annuelle de $143,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Apex Fintech Solutions pour le poste Ingénieur Logiciel Backend in United States est de $120,000.

