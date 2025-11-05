Répertoire d'entreprises
Aon
Aon Ingénieur Logiciel Salaires à Singapore

Le package de rémunération médian Ingénieur Logiciel in Singapore chez Aon totalise SGD 86.6K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Aon. Dernière mise à jour : 11/5/2025

Package Médian
company icon
Aon
Associate Software Engineer
Singapore, SG, Singapore
Total par an
SGD 86.6K
Niveau
L8
Salaire de base
SGD 86.6K
Stock (/yr)
SGD 0
Prime
SGD 0
Années dans l'entreprise
1 Année
Années d'exp.
1 Année
Quels sont les niveaux de carrière chez Aon?
Dernières soumissions de salaires
FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Logiciel chez Aon in Singapore s'élève à une rémunération totale annuelle de SGD 155,880. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Aon pour le poste Ingénieur Logiciel in Singapore est de SGD 86,624.

