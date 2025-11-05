Répertoire d'entreprises
Aon
Aon Actuaire Salaires à Canada

Le package de rémunération médian Actuaire in Canada chez Aon totalise CA$63.5K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Aon. Dernière mise à jour : 11/5/2025

Package Médian
company icon
Aon
Benefits Analyst
Montreal, QC, Canada
Total par an
CA$63.5K
Niveau
Analyst 1
Salaire de base
CA$60.5K
Stock (/yr)
CA$0
Prime
CA$3K
Années dans l'entreprise
1 Année
Années d'exp.
1 Année
Quels sont les niveaux de carrière chez Aon?
Dernières soumissions de salaires
FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Actuaire chez Aon in Canada s'élève à une rémunération totale annuelle de CA$76,260. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Aon pour le poste Actuaire in Canada est de CA$60,737.

Autres ressources