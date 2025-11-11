Répertoire d'entreprises
ANZ
ANZ Ingénieur de Données Salaires

Le package de rémunération médian Ingénieur de Données in Australia chez ANZ totalise A$127K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de ANZ. Dernière mise à jour : 11/11/2025

Package Médian
company icon
ANZ
Data Engineer
Melbourne, VI, Australia
Total par an
A$127K
Niveau
L4
Salaire de base
A$124K
Stock (/yr)
A$0
Prime
A$3.1K
Années dans l'entreprise
1 Année
Années d'exp.
3 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez ANZ?
Block logo
+A$89.6K
Robinhood logo
+A$138K
Stripe logo
+A$30.9K
Datadog logo
+A$54.1K
Verily logo
+A$34K
Dernières soumissions de salaires
FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur de Données chez ANZ in Australia s'élève à une rémunération totale annuelle de A$184,243. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez ANZ pour le poste Ingénieur de Données in Australia est de A$123,958.

Autres ressources