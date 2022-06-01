Anthology Salaires

Répertoire des entreprises
La fourchette de salaires de Anthology va de $15,075 en rémunération totale par an pour un Consultant en management au bas de l'échelle à $179,598 pour un Architecte de solutions au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Anthology. Dernière mise à jour : 8/21/2025

$160K

Ingénieur logiciel
Median $125K

Ingénieur logiciel full-stack

Technologue en informatique
$74.6K
Consultant en management
$15.1K

Designer de produits
$87.4K
Responsable de l'ingénierie logicielle
$70.4K
Architecte de solutions
$180K
Votre titre manque ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā Anthology, ir $81,030.

