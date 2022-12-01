Anta Salaires

La fourchette de salaires de Anta va de $62,356 en rémunération totale par an pour un Designer de mode au bas de l'échelle à $133,718 pour un Responsable de l'ingénierie logicielle au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Anta . Dernière mise à jour : 8/21/2025