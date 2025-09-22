Répertoire d'entreprises
Ant Group
Ant Group Architecte Solutions Salaires

La rémunération totale moyenne Architecte Solutions in China chez Ant Group va de CN¥843K à CN¥1.2M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Ant Group. Dernière mise à jour : 9/22/2025

Rémunération totale moyenne

CN¥967K - CN¥1.13M
China
Fourchette courante
Fourchette possible
CN¥843KCN¥967KCN¥1.13MCN¥1.2M
Fourchette courante
Fourchette possible

CN¥1.15M

Quels sont les niveaux de carrière chez Ant Group?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Architecte Solutions chez Ant Group in China s'élève à une rémunération totale annuelle de CN¥1,203,019. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Ant Group pour le poste Architecte Solutions in China est de CN¥843,142.

