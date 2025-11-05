Répertoire d'entreprises
Ant Group
Ant Group Ingénieur Logiciel Salaires à Greater Shanghai Area

Le package de rémunération médian Ingénieur Logiciel in Greater Shanghai Area chez Ant Group totalise CN¥557K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Ant Group. Dernière mise à jour : 11/5/2025

Package Médian
company icon
Ant Group
Software Engineer
Shanghai, SH, China
Total par an
CN¥557K
Niveau
P6
Salaire de base
CN¥557K
Stock (/yr)
CN¥0
Prime
CN¥0
Années dans l'entreprise
3 Années
Années d'exp.
6 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez Ant Group?
Dernières soumissions de salaires
FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Logiciel chez Ant Group in Greater Shanghai Area s'élève à une rémunération totale annuelle de CN¥992,625. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Ant Group pour le poste Ingénieur Logiciel in Greater Shanghai Area est de CN¥551,015.

Autres ressources