Ant Group Ingénieur Logiciel Salaires à Greater Shanghai Area

Le package de rémunération médian Ingénieur Logiciel in Greater Shanghai Area chez Ant Group totalise CN¥557K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Ant Group. Dernière mise à jour : 11/5/2025

Package Médian Ant Group Software Engineer Shanghai, SH, China Total par an CN¥557K Niveau P6 Salaire de base CN¥557K Stock (/yr) CN¥0 Prime CN¥0 Années dans l'entreprise 3 Années Années d'exp. 6 Années

+ CN¥418K + CN¥641K + CN¥144K + CN¥252K + CN¥158K Don't get lowballed

Dernières soumissions de salaires

