Ant Group
Ant Group Scientifique des Données Salaires

Le package de rémunération médian Scientifique des Données in China chez Ant Group totalise CN¥638K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Ant Group. Dernière mise à jour : 9/22/2025

Package Médian
Ant Group
Data Scientist
Hangzhou, ZJ, China
Total par an
CN¥638K
Niveau
hidden
Salaire de base
CN¥488K
Stock (/yr)
CN¥0
Prime
CN¥150K
Années dans l'entreprise
2-4 Années
Années d'exp.
5-10 Années
CN¥1.15M

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Scientifique des Données chez Ant Group in China s'élève à une rémunération totale annuelle de CN¥881,043. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Ant Group pour le poste Scientifique des Données in China est de CN¥590,640.

