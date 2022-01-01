Répertoire des entreprises
Ant Group
Ant Group Salaires

La fourchette de salaires de Ant Group va de $54,398 en rémunération totale par an pour un Chef de projet au bas de l'échelle à $220,743 pour un Analyste commercial au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Ant Group. Dernière mise à jour : 8/21/2025

$160K

Ingénieur logiciel
Median $69.5K
Chef de produit
Median $87.6K
Analyste commercial
$221K

Développement commercial
$56K
Data Scientist
$90.6K
Marketing
$121K
Opérations marketing
$167K
Designer de produits
$80.4K
Chef de projet
$54.4K
Architecte de solutions
$146K
FAQ

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij Ant Group is Analyste commercial at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $220,743. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij Ant Group is $89,118.

